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12.03.2020 - 11:00 | | DHA

Konya'daki korkunç kazada kahreden detay!

Konya'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada aynı araçta bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Mücahit Öktem ile meslektaşı Ali Genç'in, uzman onbaşı olarak yeni atandıkları ve ilk görev yerleri olan Beyşehir ilçesi Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı'na gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. 2 uzman onbaşının cenazelerinin, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacağı belirtildi.

Konya'daki korkunç kazada kahreden detay!

Uzman onbaşı olarak atanan Mücahit Öktem (26) ve Ali Genç (21), Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki iki günlük eğitimlerinin ardından görev yerleri olan Beyşehir ilçesi Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı'na gitmek üzere dün akşam saatlerinde yola çıktı.

Ali Genç yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde karşı yönden gelen ve iddiaya göre şerit ihlali yapan Reyhan Uçar'ın (50) kullandığı 42 AFJ 888 plakalı otomobil ile çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücüler Reyhan Uçar, Ali Genç ile yanındaki meslektaşı Mücahit Öktem yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren Uzman Onbaşı Ali Genç ve Mücahit Öktem için Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.

Törenden sonra Ali Genç'in cenazesinin memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine, Mücahit Öktem'in cenazesinin ise Hatay'ın Erzin ilçesine defnedilmek üzere uğurlanacağı belirtildi. Kazada ölen diğer sürücü Reyhan Uçar'ın da Konya'da defnedileceği öğrenildi. 

Maltepe D-100'deki kaza kameradaMaltepe D-100 Karayolunda sol şeritte duran otomobili fark edemeyen sürücünün kullandığı aracın otomobile çarpma anı arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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