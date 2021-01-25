25.01.2021 - 17:26 | | DHA
Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü beyin kanaması geçirdi!
Bursa’nın İznik ilçesinde motosikletiyle seyir halindeki Lütfü Karagöz (68) köpeğe çarptı. Köpek, kazayı yara almadan atlatırken, sürücü ağır yaralı halde İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, saat 12:45'te İznik ilçesindeki Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Lütfü Karagöz, plakasız motosikletiyle seyir halindeyken, önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazayı köpek yara almadan atlatırken, motosikletten düşerek ağır yaralanan Karagöz, ihbar üzerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
SÜRÜCÜ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen yaralı, İznik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.