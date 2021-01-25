Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü beyin kanaması geçirdi!

Kaza, saat 12:45'te İznik ilçesindeki Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Lütfü Karagöz, plakasız motosikletiyle seyir halindeyken, önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazayı köpek yara almadan atlatırken, motosikletten düşerek ağır yaralanan Karagöz, ihbar üzerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SÜRÜCÜ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen yaralı, İznik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.