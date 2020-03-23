Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 6 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Çırpı mevkiinde meydana geldi. Antalyadan Fethiye istikametine giden Havva Karakaş yönetimindeki 48 H 8997 plakalı otomobil, iddaya göre aniden yola fırlayan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Otomobilin takla atmasıyla 3ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.