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09.05.2020 - 14:32 | | DHA

Son dakika haberler: Köpeği yakmıştı! Kan donduran sözler...

Son dakika haberlere göre, İzmir'in Menderes ilçesinde sosyal medya hesabından köpeği yaktığı görüntüleri paylaşan M.Ç., polis tarafından yakalandı. M.Ç.'nin ifadesinde, "Köpek zaten ölüydü. Sosyal medyada ilgi çekmek amacıyla yaptım" dediği öğrenildi.

Son dakika haberler: Köpeği yakmıştı! Kan donduran sözler...

Menderes'te bir kişinin sosyal medya hesabından köpeği yaktığı görüntüleri paylaşması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin M.Ç. olduğunu belirledi. M.Ç., evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri süren M.Ç.'nin ifadesinde, "Köpek zaten ölüydü. Sosyal medyada ilgi çekmek amacıyla yaptım" dediği öğreniliyor.

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