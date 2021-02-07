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07.02.2021 - 16:26 | | DHA

Köpeği yaralayan şahıstan şok sözler! Gören de adam öldürdük sanır

Çorum’da av tüfeğiyle ateş açarak sokak köpeğini yaralayan Mehmet K. (50) gözaltına alındı. Yaralı köpek tedavisi için barınağa götürülürken şüpheli ise basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır” diyerek tepki gösterdi.

Köpeği yaralayan şahıstan şok sözler! Gören de adam öldürdük sanır

Olay, öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sanayi sitesinde esnaflık yapan Mehmet K. iş yerinin yakınında bulunan ve kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğine av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Köpek tüfekten çıkan saçmaların sırt kısmına isabet etmesi sonucu yaralanırken Mehmet K. bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbar üzerine adrese polis ekipleri ile belediyeye bağlı barınak görevlileri sevk edildi.

Polis ekipleri Mehmet K.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı köpek de götürüldüğü barınakta tedaviye alındı. Veteriner hekim eşliğinde tedavisi süren köpeğin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu'na götürülen Mehmet K., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır” diyerek tepki gösterdi.

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