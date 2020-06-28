Köpeğini oto yıkamacıya getirdi, suyun altında işkence yaptı!

Edinilen bilgiye göre olay, geçen pazartesi günü İzmir'in Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini yıkatmak için iş yerine gelen O.A. isimli müşteri, sokakta kirlendiği için yavru köpeğini de burada yıkamaya başladı. Kirlendiği için köpeğine kızdığı ileri sürülen şahıs, zavallı hayvana kulaklarından tutarak şiddet uyguladı. Savunmasız köpeğe tüküren ve ağza alınmayacak küfürlerle tokatlayıp yumruklayan kişinin görüntüleri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından birçok vatandaş tepki göstererek, emniyet yetkililerine şikayette bulundu. Paylaşımların ardından harekete geçen Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise köpeğine şiddet gösteren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

KÖPEĞE ŞİDDET UYGULADIĞI SANILAN İŞ YERİ SAHİBİ TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası, köpeğe şiddet uyguladığı sanılan ve tehdit bile aldığını söyleyen iş yeri sahibi Ufuk Yasemin, duruma tepki gösterdi. Olayın aslını öğrenmeden kendisine küfür, hakaret ve tehdit içerikli sözler söyleyenlere tepki gösteren Yasemin, "Sosyal medyada aleyhimde linç girişimi uygulandı. Geçtiğimiz pazartesi günü iş yerimde bir köpeğin dövülmesiyle alakalı hoş olmayan durumlar yaşadık. Bu durumdan ben de çok rahatsızım. Köpeği sanki ben ya da elemanlarım dövmüş gibi algı oluşturulmuş. Beni arayıp bu adam haklı mı haksız mı diye sorsalardı keşke. Hakaretlere varacak küfürlere varacak sözler işittik. Gelip linç etmeyi bile söyleyen oldu. Bunlar beni üzdü. Ben olayın olduğu gün Muğla'nın Fethiye ilçesindeydim. Salı günü iş yerime geldiğimde öğrendim. Benim burada çalışan elemanlarım 16-17 yaşında çocuklar. Onlar bu şahsa müdahale etmek istemişler ancak bu kişi onlara 'sen karışma', 'köpek benim köpeğim' diyerek karşılık vermiş. Bu konuyla alakalı emniyet güçlerine ve yetkili mercilere benim elimde olan kamera kayıtlarını ve ifadelerimi verdim. Ben emniyet güçlerine de ifademde o gün burada olmadığımı, olsaydım bu olaya müsaade etmeyeceğimi söyledim" açıklamasında bulundu.