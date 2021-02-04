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04.02.2021 - 15:08 | | DHA

Köpeğiyle evden çıktı bir daha dönmedi! Her yerde aranıyor

Denizli’de dün sabah köpeğini gezdirmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Fatma Yanık (60) için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Yanık'ın yakınları ile mahalle halkı da destek veriyor.

Köpeğiyle evden çıktı bir daha dönmedi! Her yerde aranıyor

Bekilli ilçesinin Bahçeli Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi, ev kadını Fatma Yanık, dün sabah saatlerinde köpeğini gezdirmek için evden çıktı. Akşam olmasına rağmen Yanık'ın eve dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine polis, jandarma ve Denizli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalara Yanık'ın yakınları ile mahalle halkı da destek veriyor.

 

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