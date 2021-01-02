Köpekleri besleyip tavuk çiftliğinden panel çitleri çaldılar

Olay, Malkara - İshakça yolu üzerindeki Malkara Asri Mezarlık karşısında bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından O.B.’ye ait tavuk çiftliğinden 40 adet panel demir çitin çalındığı öne sürüldü.
Çiftliğe geldiğinde durumu fark eden O.B. polise şikayette bulundu. Olay yerinde ayak izlerine rastlanırken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Çiftlik sahibi O.B. zararının yaklaşık 3 bin lira civarında olduğunu belirtti.
Öte yandan hırsızların, köpekleri
Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.