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02.01.2021 - 03:18 | | İHA

Köpekleri besleyip tavuk çiftliğinden panel çitleri çaldılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tavuk çiftliğine giren hırsızlar, yaklaşık 40 adet panel çiti çalarak kayıplara karıştı.

Köpekleri besleyip tavuk çiftliğinden panel çitleri çaldılar

Olay, Malkara - İshakça yolu üzerindeki Malkara Asri Mezarlık karşısında bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından O.B.’ye ait tavuk çiftliğinden 40 adet panel demir çitin çalındığı öne sürüldü.

Köpekleri besleyip tavuk çiftliğinden panel çitleri çaldılar



Çiftliğe geldiğinde durumu fark eden O.B. polise şikayette bulundu. Olay yerinde ayak izlerine rastlanırken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Çiftlik sahibi O.B. zararının yaklaşık 3 bin lira civarında olduğunu belirtti.
Öte yandan hırsızların, köpekleri

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