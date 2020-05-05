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05.05.2020 - 12:15 | | DHA

Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi

Ankara'da, sahipleri tarafından verilen komutla 2 çoban köpeğinin saldırıp yaraladığı eşek, Bursa’daki 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilirek, koruma altına alındı.

Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi

Haymana'da yaşayan B.K., sokakta gördüğü eşek ile yavrusuna sahibi olduğu 2 çoban köpeğini, saldırttı. B.K., sıpanın kan kaybında öldüğü saldırı anını da cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. B.K., yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YARALI EŞEĞE BURSA'DAKİ ÇİFTLİKTE BAKILACAK

Yavrusu ölen ve yaralı halde bulunan eşeğe, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sahip çıktı. Haytap Bursa İl Temsilciliği'nce kente getirilen eşek, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edildi. Bir gözü kör olan eşek, HAYTAP'ın Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilirek, tedavi altına alındı.

Çorum'da drone ile maske dağıttılarBelediye ekipleri tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında nano teknoloji ile pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir 200 bin maskenin dağıtımına başlandı. Ekipler, vatandaşlara maskelerini drone ile ulaştırıyor.
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