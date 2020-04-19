Köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayı öldü

Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde dün ormanda bir yavru ayı köpeklerinin saldırısına uğradı. Yavru ayıyı köpeklerin saldırısından kurtarmaya çalışan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü’ne bildirildi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yavru boz ayının öldüğünü belirledi.
Yavru ayıyı kurtarmaya çalışan Ovaçalış Köyü Muhtarı Sebahattin Yalçın, "Ben bir köpeğin sesine dışarı çıktım. Domuz olabileceğini düşündüm, yanına yaklaşınca ayı yavrusu olduğunu gördüm. Ardından iki köpek daha geldi. Yavru ayıyı kurtarmaya çalıştım ama köpekler çalıların içinde yakaladığı için giremedim. Sonra Milli Parklar ekiplerine haber verdik" dedi.
Ambulans ve pikap çarpıştı! 2'si sağlık çalışanı 3 yaralıSakarya’nın Adapazarı ilçesinde vakaya giden ambulans ile pikap tarzı araç kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen ambulans içerisinde bulunan 2 sağlık görevlisi ile birlikte diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.