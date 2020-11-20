KÃ¶pekten kaÃ§arken 6 metre yÃ¼kseklikten bÃ¶yle dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°stanbul EyÃ¼psultan GÃ¶ktÃ¼rk'te yaÅŸayan 15 yaÅŸÄ±ndaki Mert Atakan, arkadaÅŸlarÄ± ile oyun oynarken mahallede bulunan sahipsiz kÃ¶pekler tarafÄ±ndan kovalanmaya baÅŸlandÄ±. KaÃ§mak isteyen Mert Atakan, dengesini kaybetti ve yaklaÅŸÄ±k 6 metre yÃ¼kseklikten aÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. O anlar bir iÅŸyerinin gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye kaydedildi. Bir sitenin otopark Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen talihsiz Ã§ocuk hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Atakan'Ä±n kolunda ve kalÃ§asÄ±nda kÄ±rÄ±klar olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Mert Atakan'Ä± kovalayan 2 kÃ¶pek ise belediye ekipleri tarafÄ±ndan barÄ±naÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AynÄ± bÃ¶lgede yaÅŸayan mahalle sakinleri ise baÅŸÄ±boÅŸ halde gezen kÃ¶peklerin Ã§okluÄŸundan dert yanÄ±p, daha Ã¶nce kendilerine de saldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"BANA DA SALDIRDILAR"



AynÄ± mahallede oturan AytaÃ§ Demir, baÅŸÄ±boÅŸ dolaÅŸan sahipsiz kÃ¶peklerin daha Ã¶nce kendisine de saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Demir, "Bu ne ilk ne de son. Bu olay sÃ¼rekli artacak. Ä°nÅŸallah daha kÃ¶tÃ¼ ÅŸeyler olmaz. Tek temennimiz bir an Ã¶nce bu olayÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi. Biz de bu kÃ¶peklerden sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±k. Lambalarda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bana da bir saldÄ±rÄ± oldu. BacaÄŸÄ±mdan kaptÄ±lar. Bu ikinci pantolonum benim. O derece sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±k yani" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ã‡OK KORKUYORUM"



GÃ¶ktÃ¼rk'te bir gÃ¼zellik merkezinde Ã§alÄ±ÅŸan Serpil Ã‡etin de, "Burada Ã§ok oluyor. Bir iki defa da bana oldu bu ÅŸekilde. AynÄ± 2 kÃ¶pek benim peÅŸimden de koÅŸtu. DiÄŸerleri de onu takip etti. Birisi kurtardÄ± beni. Onun iÃ§in ben sÄ±rf BaÄŸcÄ±lar'dan buraya Ã¶zel araÃ§la gelip gidiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok korkuyorum. Hepimiz Ã§ok seviyoruz kÃ¶pekleri ama bunlara sahip Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± lazÄ±m. BarÄ±naklarda daha iyi ÅŸartlarda bakÄ±labilir. AlsÄ±nlar buradan. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben gerÃ§ekten Ã§ok korkuyorum" diye konuÅŸtu.

"KÃ–PEKLERÄ°N Ä°YÄ° YERDE BAKILMASINI Ä°STÄ°YORUZ AMA ONLARIN YERÄ° BURASI DEÄžÄ°L"



GÃ¶ktÃ¼rk'te yaÅŸayan Zeynep Turan ise, "Burada Ã§ok kÃ¶pek sorunu var. SÃ¼rekli evcil hayvanlar, kÃ¶pekler, GÃ¶ktÃ¼rk orman bÃ¶lÃ¼mÃ¼ olduÄŸu iÃ§in sÃ¼rekli buraya bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Bir zaman sonra sahiplerini istedikleri iÃ§in hÄ±rÃ§Ä±nlaÅŸÄ±yorlar. GÃ¶ktÃ¼rk'Ã¼n yÃ¼zde 99'u kÃ¶peklerden oluÅŸuyor. LÃ¼tfen sesimizi duyun. Biz kÃ¶peklerin buradan alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyoruz. ArtÄ±k can kaybÄ± olmasÄ±n ya da insanlarÄ±n canÄ± yansÄ±n istemiyoruz. OnlarÄ±n Ã§ok iyi yerde olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Ama onlarÄ±n yeri burasÄ± deÄŸil" dedi.

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