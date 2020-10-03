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03.10.2020 - 20:07 | | DHA

Köpekten kaçÄ±yordu... SonrasÄ± korkunç!

Hatay'da, yolda sokak kÃ¶peklerinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayÄ±nca kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Ahmet DoÄŸan (44), bisikletin kontrolÃ¼nÃ¼ yitirerek, dÃ¼ÅŸÃ¼p, baÅŸÄ±nÄ± refÃ¼je Ã§arptÄ±. DoÄŸan olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Â

Olay, akÅŸam saatlerinde Arsuz-Ä°skenderun yolunda meydana geldi. Bisikleti ile yolda giden Ahmet DoÄŸan (44), sokak kÃ¶peklerininÂ saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Korkup kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸanÂ DoÄŸan bu sÄ±rada bisikletinin kontrolÃ¼nÃ¼ yitirerek dÃ¼ÅŸÃ¼p, baÅŸÄ±nÄ± refÃ¼je Ã§arptÄ±.

KÃ¶pekten kaÃ§Ä±yordu... SonrasÄ± korkunÃ§

Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince yapÄ±lan kontrolde Ahmet DoÄŸan'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi.

Sokak köpeklerinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±, kaçarken hayatÄ±nÄ± kaybettiHatay'da, yolda sokak köpeklerinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayÄ±nca kaçmaya çalÄ±ÅŸan Ahmet DoÄŸan (44), bisikletin kontrolünü yitirerek, düÅŸüp, baÅŸÄ±nÄ± refüje çarptÄ±. DoÄŸan olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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