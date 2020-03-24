24.03.2020 - 17:55 | | DHA
Köprüden uçan otomobilde feci şekilde can verdi!
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkıp, üst geçit köprüsünden uçan otomobilin sürücüsü Muhammet Arabacı (35), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Perşembe beldesindeki üst geçit köprüsünde meydana geldi. Muhammet Arabacı yönetimindeki 67 ZG 415 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden aşağı uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Arabacı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Arabacı'nın cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Corona virüs ile Mücadele Merkezi kurulduMSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Corona virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" dedi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de corona virüs çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.