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19.11.2020 - 16:32 | | DHA

Korgeneral Çardakçı’dan Vali Bilmez’e ziyaret

Van'a gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

Korgeneral Çardakçı’dan Vali Bilmez’e ziyaret

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çardakçı, programı kapsamında Van'a geldi. İlk olarak Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, ardından da İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret gerçekleşen Korgeneral Çardakçı ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanlığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile Vali Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

Vali Bilmez tarafından Valilik önünde karşılanan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çardakçı, Valilik Şeref Defterini imzalayıp makamda bir süre görüştükten sonra ziyaretini tamamladı.

 

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