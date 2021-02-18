Korku dolu anlar! 1 saat sonra söndürüldü

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Yeni Yalova Bulvarında meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan G.B. (43) yönetimindeki 45 EE 731 plakalı kimyasal madde yüklü TIR'ın motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü G.B., TIR'ı emniyet şeridine çekerek güvenlik önlemi alırken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. TIR'ın kimyasal madde yüklü olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında araç alev topuna döndü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yola dökülen kimyasal madde nedeniyle zor anlar yaşadı.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken İstanbul-Bursa Karayolu ulaşıma kapandı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, TIR'da kimyasal madde bulunması nedeniyle durum AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, incelemede bulundu. AFAD ile itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yol tek şeritli olarak trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.