Korku dolu anlar! Alevler üst katı sardı

Halil Bey Bulvarı'nda bir apartmanın 6'ncı ve son katındaki dairede, bugün saat 09.00 sıralarında mutfakta yangın başladı. Ocakta çıkan yangın, mutfağa yayıldı. Alevlerden yara almadan kurtulan ev sahibi Ayşe Bilge, yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı yangın maddi hasara yol açtı.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendiCorona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da birçok noktada trafik yoğunluğu yaşandı. Şirinevler E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.