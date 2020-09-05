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05.09.2020 - 18:43 | | İHA

Korku dolu anlar! Elini kıyma makinesine kaptırdı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran genç kız, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Korku dolu anlar! Elini kıyma makinesine kaptırdı

Olay, bugün sabah saatlerinde Bismil’e bağlı Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıyma makinesinde çalışan 18 yaşındaki Nupelda A., bir anlık dalgınlık sonucu elini kıyma makinesine kaptırdı.

Olayı gören yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Nupelda A.’nın kıyma makinesine sıkışan eli kurtarıldı. Parmakları kanlar içinde kalan talihsiz kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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