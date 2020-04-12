MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Korku dolu anlar! Kaldırıma sızdı...
ABONE OL
12.04.2020 - 18:23 | | DHA

Korku dolu anlar! Kaldırıma sızdı...

Antalya'da alkollü bir kişi kaldırımda sızınca 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Korku dolu anlar! Kaldırıma sızdı...

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Boğaçayı Köprüsü'nde meydana geldi. Belediye temizlik görevlileri bir kişinin kaldırımda hareketsiz yattığını görünce, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Korku dolu anlar Kaldırıma sızdı...

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yerdeki kişinin aşırı alkollü olduğunu belirledi. Ambulans görevlileri alkollü kişiyi sedyeyle ambulansa taşıdı. Üzerinden Kadir T.(47) adına kayıtlı kimlik çıkan alkollü kişi, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Eski sevgilisinin penceresini taşlayan Büşra annesini de bıçakladıAnkara'nın Mamak ilçesinde Büşra G. (18), eski sevgilisi Seyfullah K.’nin (23) oturduğu binanın önüne giderek, penceresini taşladı. Büşra G., kendisine engel olmak için aşağı inen, eski sevgilisinin annesi Fadime K.'yi de bıçakla yaraladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı, devam edecek mi? Sokağa Çıkma Yasağı ne zaman saat kaçta bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı, devam edecek mi? Sokağa Çıkma Yasağı ne zaman saat kaçta bitiyor?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

12 Nisan Türkiye koronavirüs haritası CANLI - Bugün Ölü sayısı ve vaka sayısı kaça yükseldi, kaç test yapıldı?

12 Nisan Türkiye koronavirüs haritası CANLI - Bugün Ölü sayısı ve vaka sayısı kaça yükseldi, kaç test yapıldı?

Sıradaki Haber