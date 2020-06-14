Korku dolu anlar! Kayalıklarda mahsur kaldı

Olay, saat 15.30 sıralarında Gazipaşa'ya yaklaşık 21 kilometre mesafedeki Güney Mahallesi Nohut Yeri mevkisinde bulunan Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti ve Kral Koyundaki delik deniz olarak bilinen falez bölgesinde meydana geldi. Alanya'da oturan Tolga Konca koydaki kayalık alana tırmandı. Birkaç kez belirli yüksekliklerden denize atlayan Konca, bu kez atlayış için yaklaşık 25 metre kayalık bölüme tırmandı. Çıktığı yükseklikten korkan Tolga Kanca, sahildeki vatandaşlardan yardım istedi. Sahildeki vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Gazipaşa itfaiye birimi ekipleri Tolga Konca için kurtarma çalışması başlattı. Kayalığın üst kısmından müdahale eden itfaiye ekipleri halatla Tolga Koncanın yanına indi. Tolga Kanca, beline bağlanan iple aşağı indirilerek kurtarıldı. Sahildeki vatandaşlar kurtarma ekiplerini alkışlar ve ıslıklarla kutladı. Sağlık ekiplerinin durumunun iyi olduğunu belirlediği Tolga Kanca daha sonra olay yerinden ayrıldı.