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02.01.2021 - 18:27 | | DHA

Korku dolu anlar! Komşular haber verdi

Aksaray'da oturduğu yedinci katındaki evinin balkon korkuluklarından tutup, kendisini boşluğa bırakarak intihar girişiminde bulunan M.A A.(30), polisler tarafından ikna edildi. M.A.A. hastaneye götürüldü.

Olay, saat 16.30  sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Baysal Apartmanı'nda  meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşı ile tartışan M.A.A., 7'nci kattaki evinin balkonunda, demir korkuluklardan tutarak kendisini boşluğa bıraktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri, sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri balkonun altına şişme yatak açtı. M.A.A., polisler tarafından intihardan vazgeçirilerek, korkuluklardan indirildi. Sinir krizi geçiren M.A.A., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 2 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.
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