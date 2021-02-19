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19.02.2021 - 20:19 |

Korku dolu anlar! Önünü kesip darp ettiler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1'i kadın 4 kişi, otomobilinin önünü kestiği M.Y.yi darp etti. Saldırganlar, M.Y.'nin cep telefonunu ve otomobilinin anahtarını alarak kayıplara karıştı.

Korku dolu anlar! Önünü kesip darp ettiler

Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8066'ncı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Y.'nin otomobilinin önü 1'i kadın 4 kişi tarafından kesildi. Otomobili durduran kişiler, M.Y.'yi araçta darp etmeye başladı. M.Y., yüzüne ve vücuduna aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Saldırganlar otomobilin camlarını da kırdı. Ardından otomobilin anahtarlarını ve M.Y.nin cep telefonunu alarak kaçtı.

Korku dolu anlar Önünü kesip darp ettiler



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan M.Y.'ye sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti. Polis ekipleri, M.Y.nin verdiği ifade doğrultusunda saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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