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30.01.2020 - 09:48 | | İHA

Korku dolu anlar! Otobüs alev alev yandı

Antalya'nın Alanya ilçesi yakınlarında seyir halindeki otobüsün çay ünitesinde çıkan yangında yolcular korku dolu anlar yaşadı. Duman sebebiyle nefes almakta zorlanan yolcular otobüsün kapıları kilitlenince korku dolu anlar yaşadı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular çevredeki vatandaşlar tarafından camlar kırılarak dışarı çıkartılırken dumandan etkilenen bir yolcu hastanede tedavi altına alındı.

Korku dolu anlar! Otobüs alev alev yandı

Olay dün saat 17:00 sıralarında Antalya-Alanya karayolu Okurcalar mevki'inde meydana geldi. Adinilen bilgiye göre Konya'dan Antalya'ya seyir halinde olan 67 LU 550 plakalı otobüs, Alanya ilçesi okurcalar mevki'inde bir anda duman içinde kaldı. Otobüsün çay ünitesinde başlayan yangın, kısa sürede otobüsün içinin dumanla kaplanmasına sebep oldu. Arkadaki yolcuların ön tarafa yığıldığı anlarda otobüsün kapıları açılmayınca içeride adeta can pazarı yaşandı. Otobüsten dumanlar yükseldiğine gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen otobüsün camlarını kırıp içerideki vatandaşları dışarı çıkardılar, ardından ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Korku dolu anlar Otobüs alev alev yandı

Hastaneye kaldırılan Elmas Topal, Seydişehir'den saat 15 00' te hareket ettiklerini ve İncekum'a kadar her şeyin normal olduğunu belirterek " İncekum'da biranda yangın çıktı, ilk arka taraftaki yolcular fark etti. Önce kıvılcımlar çıktı sonra siyah dumanlar yükseldi. Herkes ön tarafa yığıldı otobüsün içinde camları kırabileceğimiz bir şey bulamadık kapılar kilitlendi. Dışardaki vatandaşların yardımı içerideki yolcuların gayretiyle dışarı çıktık ama yangın sönmemişti, itfaiye gelince söndürülebildi.

Korku dolu anlar Otobüs alev alev yandı

Olayın şehir içinde olması, vatandaşların yardım etmesi büyük şanstı, dağ başında olsa ya da akşam olsaydı biz çoktan ölmüştük alev olmasa bile duman bize yeterdi. 1 dakika kaldım içeride ve hastanelik oldum, yanımda oğlum da vardı biz şu anda ölmüş olabilirdik otobüste çocuklar vardı hepsi çığlık çığlığaydı" dedi.

 

 

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