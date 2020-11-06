MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Korku dolu anlar! Panikle evden kaçmak istedi ama...
ABONE OL
06.11.2020 - 18:33 | | DHA

Korku dolu anlar! Panikle evden kaçmak istedi ama...

Tokat'ta tek katlÄ± mÃ¼stakil bir evde soba bacasÄ±nÄ±n tutuÅŸmasÄ±yla Ã§Ä±kan yangÄ±nda ailenin kÄ±zÄ± Hazal Ä°pekoÄŸlu baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi. YangÄ±nda maddi zarar oluÅŸtu.Â

Korku dolu anlar! Panikle evden kaçmak istedi ama...

OÄŸulbey Mahallesi'nde DurmuÅŸ Ä°pekoÄŸlu'na ait tek katlÄ± mÃ¼stakil evde, saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. DurmuÅŸ ve Yeliz Ä°pekoÄŸlu Ã§iftininÂ alÄ±ÅŸveriÅŸte olduÄŸu sÄ±rada sobanÄ±n bacasÄ± alev aldÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede evin Ã§atÄ±sÄ±na sÄ±Ã§radÄ±.

Evde bulunan Ã§iftin kÄ±zlarÄ± Hazal Ä°pekoÄŸluÂ dumanÄ± gÃ¶rÃ¼nce panikle dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmak istedi, ancak kapÄ± Ã¶nÃ¼nde bayÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine adrese, Tokat Belediyesi'ne ait itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Korku dolu anlar Panikle evden kaÃ§mak istedi ama...

Ä°tfaiye ekiplerinin 30 dakikalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Hazal Ä°pekoÄŸlu ise ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°pekoÄŸlu'nun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken,Â yangÄ±n sonucuÂ evde hasar oluÅŸtu.Â 

Korku dolu anlar Panikle evden kaÃ§mak istedi ama...

Â 

Â 

Ankara'da eÅŸinin öldürdüÄŸü kadÄ±n ve iki çocuÄŸu topraÄŸa verildiAnkara'da, Adem Öztürk'ün (55) tabanca ile ateÅŸ ederek öldürdüÄŸü eÅŸi Nefik (50), çocuklarÄ± Selahaddin (32) ve Seher Öztürk (26) topraÄŸa verildi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika: 7 KasÄ±m Koronavirüs tablosu açÄ±klanÄ±yor! Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni hasta tespit edildi, kaç test yapÄ±ldÄ±?

Son dakika: 7 KasÄ±m KoronavirÃ¼s tablosu aÃ§Ä±klanÄ±yor! TÃ¼rkiye'de son 24 saat iÃ§erisinde kaÃ§ yeni hasta tespit edildi, kaÃ§ test yapÄ±ldÄ±?

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

Emekliye gÃ¼zel haber! Para Ã¶demeyecekler

Ä°ÅŸgalden kurtarÄ±lan kentte son durum

Ä°ÅŸgalden kurtarÄ±lan kentte son durum

Kan donduran olay! Kuzenini öldürdü

Kan donduran olay! Kuzenini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

SÄ±radaki Haber