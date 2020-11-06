Korku dolu anlar Panikle evden kaÃ§mak istedi ama...

06.11.2020 - 18:33 | | DHA
Korku dolu anlar! Panikle evden kaçmak istedi ama...
Tokat'ta tek katlÄ± mÃ¼stakil bir evde soba bacasÄ±nÄ±n tutuÅŸmasÄ±yla Ã§Ä±kan yangÄ±nda ailenin kÄ±zÄ± Hazal Ä°pekoÄŸlu baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi. YangÄ±nda maddi zarar oluÅŸtu.Â
OÄŸulbey Mahallesi'nde DurmuÅŸ Ä°pekoÄŸlu'na ait tek katlÄ± mÃ¼stakil evde, saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. DurmuÅŸ ve Yeliz Ä°pekoÄŸlu Ã§iftininÂ alÄ±ÅŸveriÅŸte olduÄŸu sÄ±rada sobanÄ±n bacasÄ± alev aldÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede evin Ã§atÄ±sÄ±na sÄ±Ã§radÄ±.
Evde bulunan Ã§iftin kÄ±zlarÄ± Hazal Ä°pekoÄŸluÂ dumanÄ± gÃ¶rÃ¼nce panikle dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmak istedi, ancak kapÄ± Ã¶nÃ¼nde bayÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine adrese, Tokat Belediyesi'ne ait itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
Ä°tfaiye ekiplerinin 30 dakikalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Hazal Ä°pekoÄŸlu ise ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°pekoÄŸlu'nun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken,Â yangÄ±n sonucuÂ evde hasar oluÅŸtu.Â
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