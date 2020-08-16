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16.08.2020 - 18:11 | | İHA

Korku dolu anlar! Şans eseri kurtuldu

Sivas’ın Zara ilçesinde bir TIR'ın dorsesi alev alev yandı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas-Suşehri karayolu Zara ilçesi Kaplan köyü Çotuklar mezrası yakınlarında meydana geldi. Maraş taşı yüklü Mercedes marka TIR'ın dorsesinin tekerleklerinin bulunduğu kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü araçtan inerek yangının başladığı yeri kontrol etti. Kontrol ettiği sırada çekiciyi dorseden ayırmak isterken bir patlama meydana geldi.

Korku dolu anlar Şans eseri kurtuldu

Şans eseri sürücü yaralanmadı. Durumun ciddiyetini fark eden sürücü hemen çekiciyi dorseden ayırdı. TIR'ın dorsesi kısa sürede alevle kaplandı. Yangın devam ettiği sırada ikinci bir patlama daha meydana geldi.

O sırada yangını izleyen vatandaşlar şans eseri o patlamadan da yara almadan kurtuldu. Yangını fark eden bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

TIR'ın dorsesi alev alev yandı, iki kez patlama meydana geldiSivas’ın Zara ilçesinde bir TIR'ın dorsesi alev alev yandı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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