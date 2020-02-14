Korkunç cinayet anı kamerada

Olay, 10 Şubat tarihinde Kars Kağızman Devlet Hastanesi'nde meydana gelmişti. Hastane kantinini işleten M.D., daha önceden aralarında husumet bulunan yeğeni A.D. (17) ile karşılaştı. A.D., üzerindeki tabancayı çekerek amcasını vurdu.
Olay yerinde can veren amcasının yanına kimseyi yaklaştırmayan A.D., hastaneye gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kağızman’da aralarında husumet bulunan amcasına kurşun yağdırdı... O anlar kameradaKağızman’da bir kişinin öldürüldüğü olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.Kars’ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki A.D. Devlet Hastanesi’nde, aralarında husumet bulunan amcası M. D.’yi tabancayla vurarak öldürdü. O anlar an be an güvenlik kameralarınca kaydedildi.