MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Korkunç cinayet güvenlik kameralarına yansıdı
ABONE OL
08.06.2020 - 16:07 | | İHA

Korkunç cinayet güvenlik kameralarına yansıdı

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan cinayetin ardından olayın faili yakalanarak gözaltına alınırken, cinayet anı ise kahvehanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Korkunç cinayet güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, Soma'nın Zafer Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. O.T. (20) ile Halil Tür (48) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. O.T. elindeki bıçakla Halil Tür'ü defalarca bıçaklayarak kayıplara karıştı. O anlar kahvehanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında O.T.'nin hızlı bir şekilde kahvehaneye girişi ve Halil Tür'ün üzerine gidişi yer alıyor. Kendisini sandalye ile korumaya çalışan Halil Tür'ün, O.T.'nin elindeki bıçağa engel olamayarak defalarca bıçaklandığı anlar kamera kayıtlarına yansırken, olayın sıcaklığıyla ayakta durmaya devam eden Halil Tür daha sonra olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Halil Tür, Soma'da Güney Mezarlığına defnedilirken, olayın faili O.T. polis ekiplerince yakalandı.

Askere gitme hazırlığı yapan O.T., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oluklu kertenkeleyi yılan sandılar!Bursa'nın İnegöl ilçesinde tavuk kümesine giren oluklu kertenkele yılan zannedilince paniğe sebep oldu. Tehlikesiz olduğu anlaşılan 1.5 metrelik kertenkele kümesten çıkarılıp doğaya salındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkunç cinayet güvenlik kameralarına yansıdı

Korkunç cinayet güvenlik kameralarına yansıdı

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Bodrum'da sahile 'beyaz kum' şikayetine inceleme

Bodrum'da sahile 'beyaz kum' şikayetine inceleme

Sıradaki Haber