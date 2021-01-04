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04.01.2021 - 18:46 | | DHA / İHA

Korkunç! Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Çayı kenarında, kimliği tespit edilemeyen elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çaycuma ilçesi girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında meydana geldi.

Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü tespit etti.

Elleri ve ayaklarından bağlı olduğu görülen ceset, incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulunduZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Çayı kenarında, kimliği tespit edilemeyen elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu.
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