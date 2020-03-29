29.03.2020 - 18:03 | | DHA
Korkunç! Evinin balkonunda ölü bulundu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Gülseren Gören(64), yalnız yaşadığı evinin balkonunda ölü bulundu.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Lüleburgaz İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Gülseren Gören' den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir vasıtası ile eve giren polis ekipleri Gören'in balkonda cansız bedeniyle karşılaştı.
Eve gelen sağlık ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Gören'in kalp krizinden hayatını kaybettiği belirtildi.