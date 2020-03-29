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29.03.2020 - 18:03 | | DHA

Korkunç! Evinin balkonunda ölü bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Gülseren Gören(64), yalnız yaşadığı evinin balkonunda ölü bulundu.

Korkunç! Evinin balkonunda ölü bulundu

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Lüleburgaz İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Gülseren Gören' den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir vasıtası ile eve giren polis ekipleri Gören'in balkonda cansız bedeniyle karşılaştı.

Eve gelen sağlık ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Gören'in kalp krizinden hayatını kaybettiği belirtildi.

Korkunç Evinin balkonunda ölü bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Evde Kal Türkiye' mesajıMilli Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin evde kalınması çağrısında bulunduğu video hazırlanıp, sosyal medyadan paylaşıldı.
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