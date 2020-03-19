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19.03.2020 - 11:34 | | DHA

Korkunç görüntü kamerada!

Aksarayâ€™da, ehliyetsiz halde kullandÄ±ÄŸÄ± hafif ticari araÃ§tan bÃ¶rek almak iÃ§in inenÂ Mevlit Han E.'ye, otomobil Ã§arptÄ±. Kaza anÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

Korkunç görüntü kamerada!

Kaza, saat 08.10'da Aksaray sanayi sitesi giriÅŸinde meydana geldi. Ehliyetsiz sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â Mevlit Han E,, bir bÃ¶rek salonu Ã¶nÃ¼neÂ 68 ER 433 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ ile geldi. AracÄ± park edip inenÂ  gence, Mustafa AltÄ±nsoy (20) yÃ¶netimindeki 68 BJÂ 480 plakalÄ± otomobil Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle yaklaÅŸÄ±k 2 metre havaya fÄ±rlayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼, yere dÃ¼ÅŸÃ¼p sÃ¼rÃ¼klendi. O anlar gÃ¼venlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi.

Ambulansla Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lanÂ Mevlit Han E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi bildirilirken, polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Mustafa AltÄ±nsoy, ''SaÄŸ ÅŸeritten geliyordum, solumdan gelen bir araÃ§ beni sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. O sÄ±radaÂ arabadan indi, Ã§arptÄ±m'' dedi.Â Â 

Kaza haberi Ã¼zerine hastaneye gelen anne Fadime E. ise, oÄŸlunu gÃ¶rÃ¼nce ''OÄŸlumun bir ÅŸeyi var mÄ±?'' diyerek, aÄŸladÄ±.Â Â 

KorkunÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kamerada

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