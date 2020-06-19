MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Korkunç kaza! Üzenine düştüğü demir ok gibi saplandı
ABONE OL
19.06.2020 - 15:54 | | DHA

Korkunç kaza! Üzenine düştüğü demir ok gibi saplandı

Antalya'da üzerine düştüğü demirin ok gibi saplandığı kalıp ustası Hüseyin Kalaycı (41), itfaiye tarafından kesilen demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Korkunç kaza! Üzenine düştüğü demir ok gibi saplandı

Olay, saat 14.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Mimarlık Fakültesi inşaatında meydana geldi.

Kalıp ustası Hüseyin Kalaycı, çalıştığı sırada birinci kattan demirin üzerine düştü. Demirin sağ kalça altından girip, kasıktan çıktığı Hüseyin Kalaycı'yı kurtarmak için sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hüseyin Kalaycı'ya saplanan demiri kesti. Kalaycı, demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika: 3 teröristin etkisiz hale geldiği anları MSB paylaştıSon dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan operasyonundan yeni görüntüler paylaşarak 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkunç kaza! Üzenine düştüğü demir ok gibi saplandı

Korkunç kaza! Üzenine düştüğü demir ok gibi saplandı

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

Kayseri’de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 5 yaralı

Sıradaki Haber