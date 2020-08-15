30 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinin davetiyesini daÄŸÄ±tmak iÃ§in dÃ¼n akÅŸam saatlerinde motosikletle yola Ã§Ä±kan Kutay Ecevit Â ve Elif Meltem Narman, KaÄŸÄ±thane TEM Otoyoluâ€™nda yaÅŸanan kazada hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kaza sonrasÄ± dÃ¼n akÅŸam Ã§iftin cenazesi Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

YapÄ±lan incelemelerin ardÄ±nda Ã§iftin cenazesi bu sabah yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu'ndan alÄ±ndÄ±.Â



Kutay Ecevit'in babasÄ± TunÃ§ Ecevit ve aile yakÄ±nlarÄ±nÄ±n zor anlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kutay Ecevit'in arkadaÅŸÄ± OÄŸuzhan KazancÄ±, "Kutay bizim yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r motosiklet sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã§ok deÄŸerli bir dostumuzdu. Daha Ã¶nce kendisiyle beraber uzun yollar da yapmÄ±ÅŸtÄ±k. DÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z acÄ± haberle yÄ±kÄ±ldÄ±k. Ã‡ok zor ve acÄ± bir durum. NiÅŸanlÄ±sÄ±yla beraber davetiye daÄŸÄ±tÄ±rken bu kazayÄ± yaÅŸadÄ±lar. Ne yazÄ±k ki kaza yerinde ikisini de kaybettik" diye konuÅŸtu.

Ecevit'in cenazesi topraÄŸa verilmek Ã¼zere Merzifon'a, Narman ise Antalya'ya gÃ¶nderildi.Â