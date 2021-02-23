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23.02.2021 - 18:45 | | AA

Korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk av sırasında hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arkadaşı tarafından av sırasında kazara vurulduğu önü sürülen çocuk yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Karkucak Mahallesi Eğrek mevkisinde ava çıkan bir grup arkadaştan R.A'nın (15) elindeki tüfek kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.Z. (15) olay yerinde hayatı kaybetti.

Olay yeri incelemesinin ardından M.Z'nin cesedi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

R.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gara'da ele geçirilen iki teröristin ifadesi ortaya çıktıGara operasyonunda ele geçirilen PKK'lı teröristler Doğan Geçgel ve Osman Acer'in ifade görüntüleri ortaya çıktı. Teröristlerden Doğan Geçgel, "'Sorej' kod isimli sorumluya, 'Buraya operasyon olursa bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı' diye talimat verildiğini duyduğunu anlattı.
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