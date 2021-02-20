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20.02.2021 - 17:53 | | DHA

Korkunç olay! Baba, iki oğlunu silahla vurdu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir baba silahla iki oğlunu da bacaklarından vurarak yaraladı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen saldırgan baba gözaltına alınırken, oğulları da tedavi için hastanede kaldırıldı.

Korkunç olay! Baba, iki oğlunu silahla vurdu

Olay, saat 15.30'da Bağlarbaşı Mahallesi Narlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde evde ailesiyle oturan Nizamettin G. (65), oğulları Kartal G.(27) ve Doğan G.(32) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile birlikte Nizamettin G. evde bulunan ruhsatsız tabancayla oğullarına ateş etti. Açılan ateş sonucu Doğan G. ve Kartal G. bacaklarından yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine sevk edilen Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri kendini eve kilitleyen ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Nizamettin. G.'yi uzun uğraşların ardından ikna ederek gözaltına aldı. Yaralılar da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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