MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Korkunç olay! Gözlerini dünyaya açalı 2 saat olmuştu...
ABONE OL
22.12.2020 - 21:44 | | İHA

Korkunç olay! Gözlerini dünyaya açalı 2 saat olmuştu...

Çanakkale’de yeni doğan bir bebek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp konteynerine atıldı. Çöp toplayan bir kadın tarafından bulunan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Çanakkale’nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce süpermarketin hemen arkasında bulunan bir çöp konteynerine yeni doğan erkek bebek bırakıldı.

Bir süre sonra çöp toplayan bir kadın, konteynerden bebek sesi geldiğini duyunca durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Korkunç olay Gözlerini dünyaya açalı 2 saat olmuştu...

Göbek bağı kordonunun üzerinde olduğu ve yaklaşık 2 saat önce doğduğu tahmin edilen bebek hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Korkunç olay Gözlerini dünyaya açalı 2 saat olmuştu...

Adana'da köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandıAdana'da sokak köpeğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza anı ve sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi, bir başka haber için olay yerinde olan AA kameramanı tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

İstanbul'da korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet