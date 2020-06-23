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23.06.2020 - 17:15 | | DHA

Korkunç olay! Karı koca feci şekilde can verdi...

Konya'da, kamyonetin refüjü aşıp, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada Hüseyin ve eşi Hediye Kızıl hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Mevlüt Acar yönetimindeki 42 AFK 665 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, refüjü aşarak, karşı yönden gelen Hüseyin Kızıl'ın kullandığı 43 FR 552 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Kızıl (56) ve eşi Hediye Kızıl(53), yaşamını yitirdi. Yaralı diğer sürücü Mevlüt Acar (43) da ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin kasasında olan ve yaralanan 2 büyükbaş için de kaza yerine veteriner çağrıldı. Kızıl çiftinin cansız bedenleri de otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Korkunç olay Karı koca feci şekilde can verdi...

 

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