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02.03.2020 - 12:39 | | DHA

Korkunç ölüm! 'Sabah kalktığımda annem söyledi, şaka yapıyor sandım'

İstanbul Atakaöy'de 14 katlı sitenin 8'inci katından aşağıya düşmüş halde bulunan 31 yaşındaki Yiğit G., ölü bulundu. Polis, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin intihar ettiği üzerinde duruyor.

Korkunç ölüm! 'Sabah kalktığımda annem söyledi, şaka yapıyor sandım'
Korkunç! 'Sabah kalktığımda annem söyledi, şaka yapıyor sandım'
Korkunç! 'Sabah kalktığımda annem söyledi, şaka yapıyor sandım'
Korkunç! 'Sabah kalktığımda annem söyledi, şaka yapıyor sandım'
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Olay saat 09.00 sıralarında İstanbul Ataköy Mahallesi Hanımeli Çiçeği Sokakta bulunan 14 katlı bir sitede yaşandı. Gürültüyü duyarak evlerinden çıkan komşular, yangın merdivenlerinin altında bir kişinin  yerde hareketsiz yattığını gördüler. Haber verilmesi üzerine olay yerine  polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipler yerde yatan ve kimliği Yiğit G. olarak çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yiğit G'nin binanın 4'üncü katında oturduğu, 8'inci kata çıkarak yangın merdivenlerinin bulunduğu yerden aşağıya atladığı iddia edildi. Polis ekipler Yiğit G'nin düştüğü yerin etrafına güvenlik şeridi çekti,  olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Yiğit G.’nin yakın arkadaşı Uğur Artok; " Senelerdir tanıdığımız, komşumuz, dostumuz Yiğidimizi kaybettik, Allah rahmet eylesin diyorum. Sabah kalktığımda annem söyledi, şaka yapıyor sandım. Psikolojik sorunları vardı ama böyle bir şey yapacak biri değildi. Güçlü bir insandı, tek başına yaşayıp, tek başına ayakta durmaya çalışan bir kardeşimizdi. Ama maalesef bugün ölüm haberini aldık, diyecek hiçbir şey bulamıyorum” şeklinde konuştu.

Yiğit G.’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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