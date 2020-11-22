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22.11.2020 - 21:10 | | DHA

Korkunç! Tren çarpması sonucu kolu koptu

Adana'da trenin çarptığı kişinin sağ kolu koptu. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, polis soruşturma başlattı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesinde meydana geldi. Bölgeden geçen bir tren, rayların üzerinde bir cisme çarpması üzerine durdu. Makinist, treni durdurarak raylarda yaptığı kontrolde, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

Korkunç Tren çarpması sonucu kolu koptu

Makinist, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralının sağ kolunun koptuğunu belirledi. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının kopan kolu da hastaneye götürüldü.

Polis, bölgede yaptığı incelemenin ardından makinisti, polis merkezine götürdü.

Tren çarpması sonucu kolu koptuAdana'da trenin çarptığı kişinin sağ kolu koptu. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, polis soruşturma başlattı.
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