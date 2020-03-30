KorkunÃ§! YangÄ±na mÃ¼dahale eden Ä°tfaiyeci akÄ±ma kapÄ±ldÄ±

Osmangazi Mahallesi GÃ¼rz SokaÄŸÄ±'nda YÄ±lmaz Eres'e ait tek katlÄ± evdeÂ henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±kÂ ekipleri sevk edildi.
MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±larak yaralanan itfaiye eriÂ Ä°brahim Atasoy, saÄŸlÄ±k ekiplerince KÃ¼tahya SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi EvliyaÂ Ã‡elebi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±nÄ±n hayati tehlikesiÂ bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°tfaiye ekiplerinin mÃ¼dahale sonucu kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len ve evinÂ kullanÄ±lamaz hale gelmesine yol aÃ§an yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.
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