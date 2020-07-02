MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Korkutan yangın! İtfaiyeciler hastanelik oldu
ABONE OL
02.07.2020 - 09:38 | | İHA

Korkutan yangın! İtfaiyeciler hastanelik oldu

 Bursa’da bir barakada çıkan yangın 4 evi küle çevirdi. Yükselen alevler vatandaşları sokağa dökerken, dumandan zehirlenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Korkutan yangın! İtfaiyeciler hastanelik oldu

Yangın, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçların arasında bulunan bir baraka alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle alevler barakanın bitişiğindeki 2 binaya sıçradı.

Kısa sürede binaların çatısı ve duvarlarındaki yalıtım köpükleri alev aldı. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 6 itfaiye ekibi 12 itfaiye eri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı yangın 4 saatte söndürüldü.

2 İTFAİYE ERİ HASTANELİK OLDU

Alevlere canla başla müdahale eden itfaiye erleri kısa sürede evin içine kadar giren alevleri söndürmek için gayret sarf etti. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması sebebiyle 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İlk müdahaleyi arkadaşlarının yaptığı itfaiye erleri daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KİMİ YARDIM ETTİ, KİMİ SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI

Alevlerin yükselmesiyle sokağa dökülen mahalle sakinleri itfaiye erlerine yardım etti. Kimi hortumun ucundan tuttu, kimi soğutulan malzemeleri ayak altından kaldırdı. Ancak polis ekiplerinin bütün ikazlarına rağmen bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yangını seyre daldı. Yangın tamamen söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Metroda maske tartışması!Son dakika haberine göre Ankara'da metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı iddia edilen kişiye, diğer yolcular tepki gösterdi. Gerginlik yaşanan anlar kameraya böyle yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 18 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

    Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 18 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    Ordu’da 1 cadde ve 4 sokak karantinaya alındı

    Ordu’da 1 cadde ve 4 sokak karantinaya alındı

    Sıradaki Haber