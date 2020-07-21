Korona ebeveynlerin psikolojisini bozdu

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan “Kovid-19 Pandemisinin Aile Yaşantısına Yansımaları” araştırmasına göre her üç ebeveynden biri karantina günlerinde olumsuz duygular yaşamış. Ebeveynlerin bir kısmı kendini tedirgin hissederken bir kısmı hoşgörüsüz ve alıngan olduğunu belirtti.

Türkiye’nin 39 ilinden 4-12 yaş arası 323 ebeveynle yapılan çalışmada, ebeveynlerin yaşam alanlarına dair bilgiler, Kovid-19 salgını kısıtlamaları ile birlikte ebeveynlerin çalışma durumlarındaki değişim ve evde çalışma deneyimleri, ebeveynlerin ve aile üyelerinin sağlık durumları ve Kovid-19 salgınından ne ölçüde etkilendikleri ele alındı.

Katılımcı ebeveynlerin üçte biri karantina sürecinde bir dizi rahatsız edici duygu yaşadıklarını belirtti. Ebeveynlerin yüzde 30’u olumlu duygular yaşamadığını, yüzde 32’si durumlara aşırı tepki verme eğiliminde olduklarını, yüzde 34’ü bazen tedirgin hissettiklerini, yüzde 32’si bir işi yapmalarını engelleyen her şeye karşı hoşgörüsüz olduklarını ve yüzde 32’si alıngan 15 olduklarını hissettiklerini ifade etti.

Kurallara uyuldu

Katılımcıların bir kısmı ise nefes almada sıkıntı yaşama, ağızda kuruluk, titreme, kalbin hızlı atması gibi fiziksel sorunlar yaşadığını da belirtti. Pandemi öncesinde katılımcıların yüzde 67’si kendini rahat hissettiğini, yüzde 82’si kendini işe yarar hissettiğini, yüzde 68’i kendini diğer insanlara yakın hissettiğini, yüzde 73’ü problemlerle iyi başa çıkabildiğini ve yüzde 75’i gelecekle ilgili iyimser düşündüğünü ifade ederken ebeveynlerin Kovid-19 sonrası duygu durumlarında olumsuzluklar yaşadıkları belirlendi.

Ebeveynlere Kovid-19 kısıtlamaları esnasında ne ölçüde evde kaldıklarını, hangi sebeplerle dışarı çıktıklarını, dışarı çıktıklarında aldıkları önlemleri, kişisel korunma ve hijyen davranışlarındaki değişimlerle ilgili de sorular soruldu. Ebeveynlerin Kovid-19 kısıtlamaları esnasında alınması gereken önlemlere büyük oranda uyduğu, evde kalma uyarılarını dikkate alıp genellikle zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkmadığı, kişisel hijyenlerini korumak için dikkatli oldukları gözlendi. Alınan önlemler arasında en çok maske takmak (yüzde 85), elleri sık yıkamak (yüzde 79), sosyal mesafeyi korumak (yüzde 67), dışarıdan alınanları dezenfekte etmek (yüzde 60) olarak sıralandı.

Araştırmada ebeveynlerin Kovid-19’un yayılmasını önleme ve salgından korunmayı sağlamada yetkililerin önerilerine kendilerinin, çocuklarının ve halkın ne ölçüde uydukları da soruldu. Katılımcılar önlem alma ve korunma konusunda da kendilerini tedbirli bulduklarını, çocuklarının daha az tedbirli olduğunu ve en az tedbir alanın da halk olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Her iki ebeveynden birinin çocuğu online eğitim alamadı

Araştırmaya katılan ebeveynlerden 4-12 yaş aralığında birden fazla çocukları var ise, en küçük çocuklarını düşünerek soruları cevaplamaları istendi. Katılımcı ebeveynlerin yüzde 95’i çocuklarının özel bir gereksinimi olmadığını ifade ederken, yüzde 5’i çocuklarında özel gereksinimler olduğunu belirtti. Bu gereksinimler arasında; zihinsel ve fiziksel gereksinimler, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, disleksi, konuşma bozuklukları ve Down sendromu bulunduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 5’i çocuklarının salgından önce özel eğitim aldığını belirtti. Bu durumda olan yaklaşık iki ebeveynden biri (yüzde 40) çocuğunun Kovid-19 kısıtlamaları sebebiyle bu eğitimini online alamadığını belirtti. Katılımcı ebeveynlerin yüzde 56’sı Kovid-19 kısıtlamaları esnasında çalışmalarını evden yürüttüğünü ifade ederken evde çalışmanın zor olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 26 oldu.