Korona haritasında rahatlatan değişim

Bursa’da koronavirüs tedbirleri, vaka sayılarının düşmesini sağladı. Kısıtlamalardan önce neredeyse tamamı kırmızı olan HES uygulamasındaki kent haritası, yeşile döndü. Kentteki günlük ortalama ölüm sayısı ise 3 ay öncesine göre yarı yarıya düştü.
Çanakkale’de de kasım ayından bu yana uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, vaka sayılarının yarı yarıya düşmesini sağladı.
Bursa’da koronavirüs tedbirleri, vaka sayılarının düşmesini sağladı. Kısıtlamalardan önce neredeyse tamamı kırmızı olan HES uygulamasındaki kent haritası, yeşile döndü. Kentteki günlük ortalama ölüm sayısı ise 3 ay öncesine göre yarı yarıya düştü.