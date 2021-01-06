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06.01.2021 - 07:00 | | BURSA, ÇANAKKALE DHA

Korona haritasında rahatlatan değişim

Koronavirüs haritaları kasım ayında kırmızıya dönen Bursa ve Çanakkale’de tedbirler sonuç verdi.

Korona haritasında rahatlatan değişim

Bursa’da koronavirüs tedbirleri, vaka sayılarının düşmesini sağladı. Kısıtlamalardan önce neredeyse tamamı kırmızı olan HES uygulamasındaki kent haritası, yeşile döndü. Kentteki günlük ortalama ölüm sayısı ise 3 ay öncesine göre yarı yarıya düştü.

Çanakkale’de de kasım ayından bu yana uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, vaka sayılarının yarı yarıya düşmesini sağladı.

Korona haritasında rahatlatan değişim



Korona haritasında rahatlatan değişim


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