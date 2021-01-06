Korona haritasında rahatlatan değişim

Bursa’da koronavirüs tedbirleri, vaka sayılarının düşmesini sağladı. Kısıtlamalardan önce neredeyse tamamı kırmızı olan HES uygulamasındaki kent haritası, yeşile döndü. Kentteki günlük ortalama ölüm sayısı ise 3 ay öncesine göre yarı yarıya düştü.



Çanakkale’de de kasım ayından bu yana uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, vaka sayılarının yarı yarıya düşmesini sağladı.













