MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Korona hiçe sayıldı! Dansözle göbek attılar
ABONE OL
18.10.2020 - 09:40 | | DHA

Korona hiçe sayıldı! Dansözle göbek attılar

İstanbul Şişli’de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup dansöz eşliğinde göbek atıp halay çekti. O anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Korona hiçe sayıldı! Dansözle göbek attılar
Şişli'de akılalmaz görüntü! Dansözlü korona eğlencesi
Şişli'de akılalmaz görüntü! Dansözlü korona eğlencesi
Şişli'de akılalmaz görüntü! Dansözlü korona eğlencesi
Haberin Tüm Fotoğrafları

Görüntüler, Cuma akşamı Şişli, Fulya Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında kaydedildi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi. Dansözün de sahne aldığı gecede buradakiler, göbek atıp halay çekti.

Maske takan tek kişinin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Koronavirüse davetiye çıkaran dansözlü eğlenceyi, gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti.

Bu anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında da yayınlandı.

 

Lüks yatlar "Dar" ve "Sunrays" Marmaris'teDünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki "Dar" ile 86 metre uzunluğundaki "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hava durumu bilgileri belirlendi | Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bugün...

Hava durumu bilgileri belirlendi | Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bugün...

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Korona hiçe sayıldı! Dansözle göbek attılar

Korona hiçe sayıldı! Dansözle göbek attılar

Sıradaki Haber