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06.01.2021 - 17:30 | | İHA

Korona kurbanı baba oğul yan yana defnedildi!

Hatay'ın Payas ilçesinde koronavirüse yenik düşen babadan bir gün sonra ölen oğlu da toprağa verildi.

Korona kurbanı baba oğul yan yana defnedildi!

Edinilen bilgiye göre, lojistik firması sahibi Cihangir Yıldırım (52) ve babası Zekeriya Yıldırım (74) rahatsızlandı. Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Cihangir Yıldırım ve Zekeriya Yıldırım hastanede tedaviye alındı.

Korona kurbanı baba oğul yan yana defnedildi

Baba Zekeriya Yıldırım dün hayatını kaybederken bugün de oğlu Cihangir Yıldırım koronadan hayatını kaybetti. Zekeriya Yıldırım'ın cenazesi Payas Asri Mezarlığında toprağa verildi. Oğlu Cihangir Yıldırım'ın cenazesi de babasının yanına defnedildi.

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