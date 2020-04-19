‘Korona salgını bile Türk Deniz Kuvvetleri’ni durdurmuyor’

Amerikan ve Fransız uçak gemilerinde çıkan salgın gelişmeleri, ABD’de gemi komutanının görevden alınması ve Deniz Kuvvetleri Bakanının istifasına kadar tırmanan kriz, pek çok donanmada kısıtlanan harekâta hazırlık haberleri gündemde yerini korurken, Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de eğitim, atış ve NATO görevlerini aynı tempoda sürdürüyor.

TCG Gür ve TCG Burak Reis denizaltıları Akdeniz’de 10 Nisan’da başarılı torpido atışları ile harekâta hazırlık seviyelerini bir kez daha gözler önüne sererken, NATO Deniz Muhafızı Harekâtı’na en fazla gemi katkısını Türkiye vermeye devam ediyor.

Türkiye karşıtı blok donanmalarında salgın nedeni ile harekât temposunda ciddi bir düşüşün olduğuna dikkati çeken Gürdeniz, “Fransız nükleer uçak gemisi geri çekilirken, Yunan Deniz Kuvvetleri’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de ciddi faaliyet düşüklüğü ile karşı karşıya olduğu da biliniyor. Türk Deniz Kuvvetleri’ne karşı tehdit veya risk oluşturabilecek kuvvet çarpanları yok.”