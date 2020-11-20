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20.11.2020 - 10:00 |

Korona virüs aşısı ne kadar? Covid-19 aşısının fiyatı belli oldu

Koronavirüs aşısı ne kadar? Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Geliştirilen korona virüs aşısının fiyatı da merak konusu oldu. Covid-19'a karşı Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının fiyatı belli oldu. Peki, korona virüs aşısı ne kadar?

Korona virüs aşısı ne kadar? Covid-19 aşısının fiyatı belli oldu

Korona virüs salgını devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a karşı aşı denemeleri devam ederken. Pfize ve BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısının fiyatı belli oldu. Peki, Koronavirüs aşısı ne kadar?

KORONA VİRÜS AŞISI NE KADAR?

AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.

KORONA VİRÜS AŞISI NE KADAR ETKİLİ?

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti.

İstanbul'da koronavirüs ilacı operasyonu! Trump da kullanmıştıGelen son dakika haberine göre; İstanbul Havalimanı polisi, düzenlediği operasyon ile Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, koronavirüs tedavisinde kullanılan özel şişesinde (flakon) 23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaç ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanıldığı bilinen ilaçlara el konulurken, yolcular hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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