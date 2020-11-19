19.11.2020 - 18:47 |
Korona virüs tablosu 19 Kasım bugün! Korona virüs vaka sayısı, vefat eden sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tablosu yayımlanmaya devam ediyor. Günlük olarak duyurulan veriler vatandaşları her gün meraklandırıyor. Bugüne ait korona virüs verilerine karşı bilgi almak isteyenler, 19 Kasım korona virüs tablosu ile ilgili arama yapıyor. Peki bugün kaç korona virüs vakası çıktı? Kaç kişiye test yapıldı, kaç kişi korona virüsten hayatını kaybetti?
Sağlık Bakanlığı'na ait https://covid19.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinde günlük olarak paylaşılan korona virüs verileri bugün ne durumda? Son zamanlarda artan vakalardan ve hayatını kaybeden vatandaşlardan sonra virüse karşı yeni önlemler de alınmaya başladı. İşte korona virüste son durum haberimizde...
KORONA VİRÜS TABLOSU 19 KASIM
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.