Korona virüs tablosu (29 Ağustos) açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte kaç yeni vaka ortaya çıktı? İşte son durum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada 29 Ağustos korona virüs tablosunu yayımladı. Bakan Koca açıklamasında tedbirlere uymada gevşek olamayız diyen Bakan Koca güç tedbirde açıklamasında bulundu. Peki Türkiye'de bugün kaç yeni vaka tespit edildi. İşte Türkiye'de son 24 saat içerisinde tespit edilen yeni vaka ve can kaybı sayısı...
Korona virüs günlük vaka ve can kaybı sayılarını içeren tablo Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ile duyuruluyor. Son dönemde artan vaka sayılarının ardından uzmanlar korona virüs konusunda uyarılarına devam ederken, maske, mesafe ve el hijyeninin önemine dikkat çekiliyor. Korona virüsün ülkemizde ortaya çıktığı 11 Mart tarihinden bu yana günlük vaka ve yapılan test sayısının yanı sıra günlük hayatını kaybeden kişi ve iyileşen hasta sayısı gibi birçok bilgi erişime açılıyor.
BAKAN KOCA 29 AĞUSTOS KORONA TABLOSUNU BU SÖZLERLE AÇIKLADI;
Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.
Son olarak 29 Ağustos korona tablosuna göre ;
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 101.414
BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.549
BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 39
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.003
TOPLAM TEST SAYISI: 6.937.088
TOPLAM HASTA SAYISI: 267.064
TOPLAM VEFAT SAYISI: 6.284
AĞIR HASTA SAYISI: 917
TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 242.812