Korona virüs tablosu (29 Ağustos) açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte kaç yeni vaka ortaya çıktı? İşte son durum...

Korona virüs günlük vaka ve can kaybı sayılarını içeren tablo Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ile duyuruluyor. Son dönemde artan vaka sayılarının ardından uzmanlar korona virüs konusunda uyarılarına devam ederken, maske, mesafe ve el hijyeninin önemine dikkat çekiliyor. Korona virüsün ülkemizde ortaya çıktığı 11 Mart tarihinden bu yana günlük vaka ve yapılan test sayısının yanı sıra günlük hayatını kaybeden kişi ve iyileşen hasta sayısı gibi birçok bilgi erişime açılıyor.

BAKAN KOCA 29 AĞUSTOS KORONA TABLOSUNU BU SÖZLERLE AÇIKLADI;

Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.

Son olarak 29 Ağustos korona tablosuna göre ;

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 101.414

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.549

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 39

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.003

TOPLAM TEST SAYISI: 6.937.088

TOPLAM HASTA SAYISI: 267.064

TOPLAM VEFAT SAYISI: 6.284

AĞIR HASTA SAYISI: 917

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 242.812