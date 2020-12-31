Korona virüs tablosu 31 Aralık açıklandı mı? Vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, günlük korona tablosu...

Korona tablosu, Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 sayfasından açıklanıyor. Son dönemde vaka oranlarındaki artış Bakan Fahrettin Koca tarafından sık sık dile getiriliyor. Ancak koronavirüse bağlı ölüm oranında ise henüz bir düşüş görülmüyor. Kovid-19 önlemleri ile salgının hızı azaldı ve kuralları uyulması yönünde uyarılar sürüyor. İşte, 31 Aralık koronavirüs tablosu...

31 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük korona verileri son olarak 30 Aralık'ta açıklanmıştı. Henüz 31 Aralık için beklenen tablo belli olmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 30 ARALIK

Paylaşılan son korona tablosunda göre son 24 saatte; 184.415 test yapıldı, 15.692 vaka tespit edildi, 2.612 hasta sayısına ulaşıldı ve 20.192 hasta da iyileşti. Öte yandan 254 kişi hayatını kaybetti.