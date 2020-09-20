Korona virüs tablosu açıklanıyor 20 Eylül - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir?

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün paylaştığı rapora göre test sayısının toplamda 9 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 301.348'e ulaştığı belirtildi. 68 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 266.117 olarak duyuruldu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(19 EYLÜL CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 97.416

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.538

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 68

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.312

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 9.173ç694

TOPLAM VAKA SAYISI: 301.348

TOPLAM CAN KAYBI: 7.445

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 266.117







İNGİLTERE'DE 2. KARANTİNA DÖNEMİ...



İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede kritik aşamada olduklarını belirterek "Daha sert tedbirler alabiliriz. Ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Bunu göz ardı etmiyoruz." dedi.

Matt Hancock, Sky News'e, ülkede son günlerde artan Kovid-19 vakalarına ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaz aylarında insanların önlemleri ciddiye almadığını ve rahat davrandıklarını belirten Hancock, "Artık kurallara uymak için herkesin geri dönme vakti geldi." dedi.