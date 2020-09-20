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20.09.2020 - 18:12 |

Korona virüs tablosu belli oluyor 20 Eylül - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum açıklandı mı?

Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde her gün gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevriliyor. Peki son can kaybımız ve vaka sayımız ne kadar oldu? İşte bu akşamki açıklama öncesi son durum...

Korona virüs tablosu belli oluyor 20 Eylül - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum açıklandı mı?

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün paylaştığı rapora göre test sayısının toplamda 9 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 301.348'e ulaştığı belirtildi. 68 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 266.117 olarak duyuruldu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(19 EYLÜL CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 97.416

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.538

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  68

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.312

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 9.173ç694

TOPLAM VAKA SAYISI: 301.348

TOPLAM CAN KAYBI: 7.445

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 266.117

Korona virüs tablosu belli oluyor 20 Eylül - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum açıklandı mı


İNGİLTERE'DE 2. KARANTİNA DÖNEMİ...

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede kritik aşamada olduklarını belirterek "Daha sert tedbirler alabiliriz. Ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Bunu göz ardı etmiyoruz." dedi.

Matt Hancock, Sky News'e, ülkede son günlerde artan Kovid-19 vakalarına ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Yaz aylarında insanların önlemleri ciddiye almadığını ve rahat davrandıklarını belirten Hancock, "Artık kurallara uymak için herkesin geri dönme vakti geldi." dedi.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 20 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 95 bin 321 covid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 61 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1456 oldu. Son 24 saatte 1116 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.
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